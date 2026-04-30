Капвложения группы "Газпром" в 2025 году выросли на 13% - до 2,6 трлн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Капитальные вложения группы "Газпром" в 2025 году составили 2,595 трлн рублей после 2,292 трлн рублей в 2024 году, сообщается в отчетности группы по международным стандартам (МСФО).

В отчетности также приводятся данные с более широким охватом и с разбивкой по сегментам. Однако сумма капвложений из сегментного раскрытия принципиально отличается от величины, отраженной в отчете о движении денежных средств. В отличие от сегментного раскрытия, в котором отражена суммарная величина основных средств (включая капитализированные проценты), принятых на баланс, в отчете о движении денежных средств показана фактическая оплата, а проценты отражены отдельной строкой.

Газовый бизнес - 2,382 трлн рублей (2,39 трлн рублей годом ранее). Группа "Газовый бизнес" включает все организации группы, за исключением организаций, входящих в другие обособленные в отчетности блоки.

Нефтяной бизнес - 1,314 трлн рублей (914 млрд рублей в 2024 году). В основном это ПАО "Газпром нефть" и его дочерние организации.

Электроэнергетический бизнес - 117,71 млрд рублей (111 млрд рублей). Блок включает ПАО "МОЭК", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" и их дочерние организации.

Медиабизнес (это АО "Газпром-Медиа Холдинг" и его дочерние организации) - 13,611 млрд рублей (12,029 млрд рублей за 2024 год).