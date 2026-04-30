Wildberries-Russ получила контроль в брендинговом агентстве Coruna Branding

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") приобрела контроль в брендинговом агентстве Coruna Branding.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "РВБ" 28 апреля стало владельцем по 52% в двух юрлицах - ООО "Коруна Брендинг" и ООО "Коруна Консалтинг".

Продавцом контроля в обоих юрлицах выступил директор ООО "Коруна Брендинг" Сергей Ким. После сделки по 48% в этих компаниях сохранил Анатолий Ким (он также является директором "Коруны Консалтинг").

В пресс-службе РВБ воздержались от комментариев.

Coruna Branding - брендинговое агентство, основанное в 1991 году. Оно работает в Москве и Петербурге. ООО "Коруна Брендинг" и ООО "Коруна Консалтинг" зарегистрированы в Санкт-Петербурге с уставными капиталами 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Выручка ООО "Коруна Брендинг" в 2025 году составила 33,3 млн рублей, увеличившись на 9,5% к 2024 году. Чистая прибыль упала в 15 раз - до 62 тысяч рублей.

"Коруна Консалтинг" закончила 2025 год с выручкой в 16,3 млн рублей (снижение на 3,4%). Чистая прибыль упала до 28 тысяч рублей с 3,8 млн рублей.

