Wildberries-Russ приобрела несколько юрлиц для строительства собственных ЦОДов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") приобрела группу юрлиц для реализации планов по строительству собственных центров обработки данных (ЦОД).

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 29 декабря РВБ владеет по 100% в ООО "АМ-Групп", ООО "Инвест Плюс" и ООО "Сакцес". Эти компании, в свою очередь, с декабря 2024 года владеют ООО "Инвестстройгрупп" (по 25%, в том числе у "Цифровых технологий", которая также принадлежит указанным юрлицам).

Ранее одним из совладельцев "Инвестстройгрупп" выступал Алик Файзуллин с долей 25%.

"Инвестстройгрупп" зарегистрировано в Москве на улице Верхние Поля, 51А, ее основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В пояснительной записке к бухотчетности ООО за 2024 год упоминаются, помимо прочего, планы по созданию объекта ЦОД.

"Указанные юрлица приобретены для реализации ранее анонсированных планов компании по строительству собственных центров обработки данных", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries&Russ. В объединенной компании не стали комментировать, о строительстве какого именно ЦОД идет речь и параметры проекта.

На сайте Wildberries, посвященном ЦОДам группы, говорится, что объединенная компания построила дата-центр в Электростали, а также о реализации проектов в Дубне и Наро-Фоминске. Также в планах компании - создание ЦОД для задач, связанных с искусственным интеллектом.

