Международные резервы РФ с 17 по 24 апреля сократились на $7,8 млрд

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 апреля составили $771,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 апреля международные резервы равнялись $779,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Котировки нефти перешли к резкому падению

В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Новак заявил, что мораторий на обнуление топливного демпфера не будет продлен

Сбербанк не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ

"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4%, чистая прибыль снизилась на 16,3%

Brent подорожала почти на 5% - до $123,86 за баррель

Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов