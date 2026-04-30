Международные резервы РФ с 17 по 24 апреля сократились на $7,8 млрд

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 апреля составили $771,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 апреля международные резервы равнялись $779,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.