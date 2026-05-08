Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая сократились на $14,2 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 1 мая составили $757,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 апреля международные резервы равнялись $771,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $14,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.