Банки РФ в январе-марте увеличили выдачу ипотечных кредитов на 71%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-марте 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 45,6 млрд рублей, что на 71,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (611,1 млрд рублей), следует из данных на сайте Банка России.

В марте 2026 года сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу семейной ипотеки.

Банки в марте предоставили 77,1 тыс. рублевых кредитов на 330,5 млрд рублей, что больше, чем в феврале, по количеству на 12,2% и по объему на 13,9%. В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в марте по количеству на 33,3% и объему на 28,6%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, выдачи ИЖК по программам господдержки в марте увеличились на 11,0%, до 193,2 млрд рублей, что составляет примерно 58% общего объема выданных ИЖК, по сравнению с 174,1 млрд рублей, или 60% общего объема, месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях увеличилась на 18,2%, до 137,3 млрд рублей с 116,1 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требований на 1 апреля составила 22,1 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,3%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК не изменились и составили 9,7%.

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) на 1 апреля составила 24,1 трлн рублей (+0,3% м/м и +10,5% г/г).

В марте средневзвешенная ставка по ИЖК практически не изменилась по сравнению с февралем и составила 10,0% (максимум с июля 2024 года, когда она составила 10,2%) при сохранении примерно на одном уровне доли выдачи ИЖК на рыночных условиях, ставки по которым остаются высокими.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) повысилась до 7,2% (+0,4 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с февралем до 12,6% с 12,9%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в марте 2026 г.:

Показатель М/М Г/Г Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб. 330,5 13,9% 28,6% Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт. 77,1 12,2% 33,3% Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб. 22 051,4 0,3% 9,7% Средний размер кредита за месяц, млн руб. 4,287 1,5% -3,6% Средневзвешенный срок за месяц, мес. 286,0 0,0% -7,9% С НАЧАЛА ГОДА Объем предоставленных кредитов, млрд руб. 1 045,6 71,1% Количество предоставленных кредитов, тыс. 230,5 61,5%

В марте 2026 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом среди заемщиков регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, ежемесячный темп прироста выдач ИЖК был максимальным у заемщиков из Московской области (+26,5% м/м), а у заемщиков из Краснодарского края отмечалось наибольшее сокращение выдач (-8,1% м/м).