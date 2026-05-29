Банки в январе-апреле увеличили выдачу ипотечных кредитов на 56% до 1,4 трлн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-апреле 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 404,6 млрд рублей, что на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (901,4 млрд рублей), сказано в обзоре на сайте Банка России.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 51,2%, до 314,3 тысячи.

Банки в апреле предоставили 83,9 тысячи кредитов на 359,0 млрд рублей, что больше, чем в марте, по количеству на 8,8% и по объему на 8,6%. В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в апреле по количеству на 28,5% и объему на 23,7%.

Как сообщается в обзоре, выдачи ИЖК по программам господдержки за месяц увеличились на 4,7%, до 202,4 млрд рублей, или около 56,4% общего объема выданных ИЖК, со 193,2 млрд рублей, или 58% общего объема, месяцем ранее.

Выдача ИЖК на рыночных условиях увеличилась на 14,1%, до 156,6 млрд рублей со 137,3 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом ППТ) на 1 мая составила 22,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК вновь не изменился и составил 9,7% (он остается на этом уровне начиная с 1 марта).

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) составила 24,2 трлн рублей (+0,4% м/м и +10,5% г/г).

В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК увеличилась до 10,27% (максимум с июня 2019 года, когда она составила 10,28%), с 10,04% в марте, оставаясь ниже рыночных значений за счет сохранения большей доли кредитования по программам господдержки.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) повысилась до 7,3% (+0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК увеличилась по сравнению с мартом до 12,7% с 12,6%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в апреле 2026 г.:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.359,08,6%23,7%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.83,98,8%28,5%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.22 171,40,5%9,7%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.4,281-0,1%-3,8%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.282,5-1,2%-8,4%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб.1 404,6 55,8%
Количество предоставленных кредитов, тыс.314,3 51,2%

В апреле 2026 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом среди заемщиков регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, ежемесячный темп прироста выдач ИЖК был максимальным у заемщиков из Татарстана (+17,9% м/м), а у заемщиков из Краснодарского края отмечалось сокращение выдач (-0,8% м/м).

