Глава ЕЦБ заявила, что инфляция в еврозоне будет выше целевых 2% в ближайшее время

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы экономики еврозоны являются неопределенными и будут зависеть от продолжительности войны на Ближнем Востоке, а также последствий конфликта для цен на нефть и другие сырьевые товары, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг.

"Риск ухудшения экономического роста усилился. Война на Ближнем Востоке создает понижательные риски для экономики еврозоны. Длительные перебои в поставках энергоносителей могут привести к более значительному и продолжительному росту цен на них, чем ожидается в настоящее время. Это будет негативно влиять на доходы и делать компании и домохозяйства более сдержанными в инвестициях и расходах", - сказала она.

В результате повышения цен на энергоносители инфляция в еврозоне в ближайшее время будет существенно выше целевого уровня ЕЦБ в 2%, отметила Лагард.

Она добавила, что ситуация в экономике еврозоны движется от базового сценария ЕЦБ в худшую сторону, однако пока сложно сказать, ближе она к базовому сценарию или к негативному.

В марте регулятор представил несколько сценариев развития ситуации в экономике региона. Базовый сценарий предполагает рост ВВП еврозоны на 0,9% в 2026 году и на 1,3% в 2027 году, а также инфляцию в 2,6% и 2% в текущем и следующем году соответственно. Негативный сценарий предусматривает темпы повышения ВВП в 0,6% и инфляцию на уровне 3,5% в этом году.

ЕЦБ "внимательно отслеживает" поступающие данные и представит новые прогнозы наряду с обновленными сценариями в июне, сказала Лагард. Мартовский негативный сценарий ЕЦБ был основан на подъеме стоимости нефти до $119 за баррель, при этом в среду цена Brent поднималась выше $126 за баррель.

По словам Лагард, совет управляющих ЕЦБ обсуждал различные варианты на апрельском заседании, в том числе повышение ставок.

"Мы приняли взвешенное решение, хотя и на основе пока недостаточной информации, - заявила она. - Мы обсуждали решение, которое сегодня приняли единогласно, но также подробно и глубоко мы рассматривали возможность повышения ставки".

"В целом я понимаю, в каком направлении мы движемся", - сказала она.

Лагард отметила, что пока не видит вторичных эффектов инфляции в еврозоне, поскольку нет сигналов о намерении бизнеса повышать зарплаты. В июне у руководства ЕЦБ будет больше данных относительно вторичных эффектов, добавила она.

ЕЦБ Кристин Лагард
