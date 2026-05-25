Глава ЦБ Греции не исключил осторожного ужесточения политики ЕЦБ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку будет необходимо с осторожностью скорректировать денежно-кредитную политику в сторону ужесточения, если инфляция будет существенно превышать целевой уровень 2%, заявил в парламенте Греции член совета управляющих ЕЦБ и глава греческого Центробанка Яннис Стурнарас.

Блокировка Ормузского пролива из-за продолжающейся войны в Иране привела к резкому скачку цен на энергоресурсы, что может иметь вторичные последствия в виде ускорения темпа роста заработков, а также цен на товары и услуги, сказал он.

При этом Стурнарас отметил, что реакция регулятора на "значительное, но временное" превышение инфляцией целевого уровня должна быть сбалансированной.

"Необходимо осторожно скорректировать ДКП, чтобы ограничить интенсивность эффектов второй волны, не нанося при этом непропорционального ущерба экономической активности", - заявил глава ЦБ Греции, добавив, что чрезмерно ограничительная политика может стать препятствием для инвестиций и роста экономики.

Выступая в минувшие выходные в Никосии на финансовом саммите Евросоюза, Стурнарас сказал, что повышение процентных ставок на заседании в июне может быть необходимо, в том числе для укрепления доверия к ЕЦБ.

"В отсутствие мирного соглашения между США и Ираном инфляционные перспективы ухудшаются, и в какой-то момент потребители в еврозоне начнут задаваться вопросом о том, насколько серьезны заявления регулятора о том, что он готов принять ответные меры", - объяснил он.

"Повышение ставок сопряжено с издержками - как для населения, так и для рынка труда, и поэтому я бы предпочел, чтобы нам не пришлось этого делать", - добавил Стурнарас.

По его словам, в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном цены на энергоносители могут очень быстро пойти вниз, и тогда ставки, вероятно, можно будет оставить на текущем уровне. Если же ситуация не изменится, а ЕЦБ не примет меры, это приведет к серьезным проблемам.

На заседании в апреле руководители ЕЦБ оставили основные процентные ставки без изменений, хотя и обсуждали вопрос о повышении стоимости заимствований. Участники рынков и аналитики практически убеждены, что в июне регулятор поднимет ставки, если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным, а высокие цены на нефть будут оставаться угрозой для ценовой стабильности в еврозоне.