Новак заявил, что слишком высокая цена нефти вредит рынку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Слишком высокая цена нефти, наблюдаемая сейчас на рынке из-за ближневосточного конфликта, вредит рынку, Россия в формировании прогнозов по развитию своей экономики намерена исходить из консервативного прогноза цены, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Хотелось бы, чтобы побыстрее это закончилось (ближневосточный конфликт - ИФ), потому что рынок дестабилизирован. В целом и для производителей, и потребителей нестабильная ситуация приводит к тому, что нарушен баланс спроса и предложения, цены высокие, что тоже не очень хорошо для производителей", - сказал он, пояснив, что потребители в долгосрочной перспективе начинают искать альтернативные энергоресурсы.

"С одной стороны краткосрочно хорошо, что получаем дополнительные доходы, но это конъюнктурный фактор, который со временем все равно уйдет. И мы исходим из того, что надо планировать деятельность при более консервативных оценках. Так мы и подходим в том числе к формированию прогноза и развития экономики, не учитывая этот конъюнктурный фактор", - сказал вице-премьер, выразив мнение, что если конфликт затянется, то цена может еще вырасти.