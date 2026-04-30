Air China, China Eastern и China Southern вернулись к прибыли в I квартале

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Три крупнейших китайских авиаперевозчика Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines в первом квартале вернулись на прибыльный уровень, однако скачок цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке омрачает перспективы и снижает вероятность сохранения позитивных результатов, сообщает The Wall Street Journal.

China Southern Airlines в январе-марте получила чистую прибыль в размере 1,48 млрд юаней ($216,4 млн) по сравнению с убытком в 747 млн юаней за аналогичный период прошлого года.

Air China зафиксировала чистую прибыль в 1,71 млрд юаней против убытка в 2,04 млрд юаней годом ранее. Выход "в плюс" был достигнут благодаря оптимизации маршрутов и мерам по контролю за расходами, заявила авиакомпания.

Чистая прибыль China Eastern составила 1,63 млрд юаней, тогда как потери в предыдущем году равнялись 995 млн юаней.

"Мы видим риск того, что три крупнейшие авиакомпании могут снова стать убыточными" во втором квартале, когда проявятся последствия резкого роста затрат в марте, полагают аналитики DBS. "Полное влияние повышения цен на авиационное топливо еще не проявилось, и мы ожидаем, что маржа окажется под давлением в последующих кварталах", - заявили они.

Китайские авиаперевозчики "будут испытывать трудности с перекладыванием затрат на потребителей без потери клиентов", учитывая повышенную чувствительность путешественников в Китае к стоимости билетов, полагают эксперты HSBC.

Котировки акций Air China в Шанхае в четверг выросли на 0,2%, тогда как China Eastern Airlines - опустились на 0,9%, China Southern Airlines - на 1,6%. С начала текущего года капитализация авиакомпаний упала на 28,2%, 28% и 32,5% соответственно.