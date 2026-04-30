Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

Чистый убыток вырос на 36,9% - до 23,4 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" по МСФО в 2025 году составила 229,8 млрд рублей, что на 0,1% больше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

Основными точками роста выручки в отчете названы электронная почтовая система (рост на 53%), услуги по выдаче заказов электронной торговли в отделениях (рост в 5,8 раза), услуги фулфилмента (рост в 3,4 раза), коммерческие логистические услуги (рост в 1,9 раз). Выручка от цифровых сервисов составила 83,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA равнялся 3,8 млрд рублей.

Убыток от операционной деятельности составил 12,7 млрд рублей, снизившись на 5,1% по сравнению с 2024 годом.

Чистый убыток вырос на 36,9% - до 23,4 млрд рублей - "в связи с существенными изменениями в операционной среде", поясняет АО.

В 2025 году "Почта России" реализовала на открытых торгах более 100 непрофильных активов на общую сумму 8,4 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

 На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

 Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

 Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

