Brent подешевела до $114,38 за баррель

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются после уверенного подъема в начале сессии.

К 18:25 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,65 (3,09%) до $114,38 за баррель. Ранее в ходе сессии эти контракты дорожали до $126,41 за баррель - максимума с 9 марта 2022 года.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов завершается с окончанием торгов в четверг. Июльские контракты на Brent подешевели на $0,51 (0,46%), до $109,93 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,24 (2,1%), до $104,64 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в четверг получит доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Маджид Мусави пообещал серьезный ответ на удары США по Ирану.

Цена Brent выросла вдвое с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, поскольку военные действия привели к фактическому перекрытию Ормузского пролива, через который осуществляется экспорт добываемой в Персидском заливе нефти.

"Тем, кто не считает, что Brent может подорожать до $150 за баррель, лучше сейчас отвернуться в сторону", - говорит аналитик PVM Джон Эванс.

Администрация Трампа ведет переговоры с нефтекомпаниями и рассматривает меры наращивания добычи нефти в США в ближайшее время, чтобы смягчить влияние конфликта с Ираном на поставки энергоносителей, сообщил в четверг экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

