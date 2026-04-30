Новак заявил, что мораторий на обнуление топливного демпфера не будет продлен

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти приняли решение не продлять действие моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства", - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если будет потребность в этом, тогда отдельно будет принято решение", - подчеркнул он.

При этом вице-премьер отметил, что планируется продление указа, допускающее использование присадок при производстве моторных топлив.

Ранее Новак сообщал, что правительство РФ прорабатывает вопрос продления соответствующего моратория: либо на несколько месяцев, либо до конца года. Мера рассматривалась в качестве одной из тех, что может поддержать внутренний топливный рынок.

Как сообщалось, осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на Петербургской бирже из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ.

До введения моратория на обнуление топливного демпфера учитывалось, что, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно росли и в среднем за месяц отклонялись от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизельному топливу), то демпфер за этот месяц не выплачивался. Такая ситуация возникала дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.