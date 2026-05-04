Поиск

Акции "Русагро" растут на 7% на корпоративных новостях

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Акции "Русагро" в начале основных торгов на Московской бирже в понедельник растут на 7% (до 108 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Хамовнический суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве. Беседа по делу назначена на 4 мая", - сообщили в пятницу в суде. Заседание запланировано на 10:00.

В РоссииСуд арестовал основателя "Русагро" МошковичаЧитать подробнее

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу проходят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский. Кроме того, соответчиками заявлены ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит". Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что в доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства, а также активы компаний, общая стоимость которых исчисляется несколькими миллиардами рублей.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей. Мошкович и Басов не признают вину.

Русагро Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

 "АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

 Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Семь стран ОПЕК+ принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов