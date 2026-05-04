Акции "Русагро" растут на 7% на корпоративных новостях

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Акции "Русагро" в начале основных торгов на Московской бирже в понедельник растут на 7% (до 108 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Хамовнический суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве. Беседа по делу назначена на 4 мая", - сообщили в пятницу в суде. Заседание запланировано на 10:00.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу проходят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский. Кроме того, соответчиками заявлены ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит". Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что в доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства, а также активы компаний, общая стоимость которых исчисляется несколькими миллиардами рублей.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей. Мошкович и Басов не признают вину.