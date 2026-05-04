Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли в апреле на 0,2%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в апреле 2026 года на 0,2% в годовом измерении, до 9,4 млн человек, сообщила компания.

Всего в апреле 2026 года по сети РЖД было отправлено 107,2 млн пассажиров, что на 1,6% выше апреля прошлого года, из них в пригородном сообщении - 97,8 млн (+1,8% к апрелю 2025 года).

Пассажирооборот в апреле 2026 года составил 10,3 млрд пасс-км (+0,4%), в том числе в пригородном сообщении - 2,9 млрд пасс-км (+2,9%), в дальнем следовании - 7,4 млрд пасс-км (-0,6%).

В январе-апреле 2026 года перевозка пассажиров по сети РЖД выросла к тому же периоду прошлого года на 0,9%, до 399,1 млн человек, из них в пригородном сообщении - до 363,6 млн (+1,1% к январю-апрелю 2025 г.), в дальнем следовании - до 35,5 млн (-1,6%).

Пассажирооборот с начала года снизился на 1,3% к уровню прошлого года и составил 38,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 10,9 млрд пасс-км (+3%), в дальнем следовании - 27,2 млрд пасс-км (-3%).

РЖД
