Рубль немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 5 мая на 63,74 копейки, до 75,4388 руб., и уменьшил курс евро на 37,78 копейки, до 88,2651 руб.

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже до конца текущей недели он может сообщить объемы ежедневных покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Это способно по меньшей мере ощутимо ослабить эффект для рубля от сильного подорожания нефти весной.

Кроме того, отмечает Бабин, пусть и медленно, но должно происходить восстановление спроса на инвалюту со стороны импорта. Большей скорости и устойчивости этого процесса препятствуют по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия, сдерживающие активность потребителей и бизнеса.

"Поэтому уже в ближайшие сессии юань может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб., нацелившись на более сильное техническое препятствие в виде области 11,14-11,23 руб." - пишет аналитик.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Мы их (дополнительные нефтегазовые доходы - ИФ) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. (...) Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей", - сказал он в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести".

Ранее Минфин сообщал, что недопоступление нефтегазовых доходов в марте составило 234,3 млрд рублей.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

При этом Силуанов пояснял, что уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени выросла на 5,3%, до $113,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,37%, до $105,38 за баррель.

Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Деталей такой инициативы он не предоставил.

На минувших выходных семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

До этого ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за прошлый четверг, 30 апреля, опустилась на 6 базисных пунктов - до 14,49% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в понедельник на 1 базисный пункт и составили 14,68%, 15,21% и 16,09% годовых соответственно.