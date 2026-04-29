Поиск

Подписано постановление для возобновления операций в рамках бюджетного правила уже в мае

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, необходимое для возобновления операций с валютой/золотом в рамках бюджетного правила не с июля, как планировалось изначально, а с мая. Документ датирован 27 апреля, он опубликован на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов 29 апреля.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. 27 марта в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло постановление правительства, по которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Однако в середине апреля, выступая на Биржевом форуме, министр сообщил, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций.

"Вы сказали, может, пораньше изменить решение о приостановке участия на валютном рынке? Знаете, правительство рассматривает это, потому что здесь надо взвешивать все факторы. С одной стороны, мы должны рынку дать понимание, что мы руководствуемся какими-то принципами участия на валютном рынке и в принципе определения наших решений, участвовать или не участвовать. А с другой стороны, тоже должны быть более гибкими связи с меняющейся ситуацией", - сказал он.

В марте Минфин по правилу должен был бы продавать валюту из резервов, а в апреле, напротив, покупать, причем уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, примерно совпадал.

Объем майских операций Минфин объявит в третий рабочий день месяца (6 мая).

Антон Силуанов Минфин Михаил Мишустин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
