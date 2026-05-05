Поиск

Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0385 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

Комментарии аналитиков

Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов операций по бюджетному правилу, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности, - пишет эксперт в комментарии. - При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 за доллар со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который вскоре объявит объемы операций на рынке, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке", - пишут они в комментарии.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться после прохождения масштабного налогового периода.

"В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 за доллар со второй недели мая", - прогнозируют эксперты.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются утром во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $113,41 за баррель, что на 1,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,14%, до $104,12 за баррель.

В понедельник нефть Brent подорожала на 5,8%, WTI - на 4,4%.

Накануне сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам.

Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.

Китай Московская биржа Brent WTI Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

ФАС одобрила на равных условиях ходатайства "Росатома" и Шишкарева в рамках процедуры "русской рулетки" в ГК "Дело"

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Brent подорожала до $112,08 за баррель

Петербургская биржа приостанавливала торги почти на два часа

 Петербургская биржа приостанавливала торги почти на два часа

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2055 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9251 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов