Brent подешевела до $113,23 за баррель

Успешный проход судна Maersk через Ормузский пролив в сопровождении ВМС США усилил надежды на нефтяном рынке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. 5 мая датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. Судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него", объяснила компания.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,06%) до $113,23 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $6,27 (5,8%), до $114,44 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,1 (1,97%), до $104,32 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,48 (4,4%), до $106,42 за баррель.

"Успешный выход судна Maersk в сопровождении военных помог частично ослабить опасения перебоев в поставках нефти в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Это показывает, что в текущих условиях ограниченный безопасный проход возможен и снижает вероятность наиболее негативных сценариев. Однако это по-прежнему скорее единичный случай, а не полноценное восстановление судоходства".

4 мая сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам.

Власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на нефтяном объекте.