Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основной сессии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне геополитической напряженности, негативных сигналов с мировых фондовых площадок и проседающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $113,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2619,17 пункта (-0,06%), индекс РТС - 1093,73 пункта (-0,06%); лидируют в снижении акции АФК "Система" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ВК" (-1,1%), но подросли бумаги "Татнефти" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 мая, составляет 75,4388 руб. (+63,74 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Россия объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднования. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении Минобороны РФ. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в тексте.

"Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая", - сообщило министерство. "Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий", - сказано в заявлении.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", - подчеркнуло Минобороны. "Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась", - говорится в заявлении.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - отметили в ведомстве.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае нападения на любой американский корабль, участвующий в проекте "Свобода", США уничтожат иранское руководство. "Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли", - привел журналист телеканала Трэй Йингст в понедельник слова Трампа.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Иран стал "намного более сговорчивым" на переговорах.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Персидский залив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, внешний сырьевой фон остается сильным, но после резкого роста цен начинается локальная коррекция. На рынке металлов динамика смешанная, но сохраняется спрос на защитные активы на фоне геополитической неопределенности.

В корпоративной повестке во вторник интерес представляют события вокруг "Русагро", где в суде рассматривается по существу антикоррупционный иск о передаче государству имущества Вадима Мошковича. Также закрылись на бирже реестры под дивиденды "Таттелекома" (акции упали на 15,6% - ИФ) и "Пермэнергосбыта" (-8,2% и -5,8% "префы"). Внешний фон остается напряженным: геополитическая премия в нефти усилилась после ударов по инфраструктуре ОАЭ, но рынок уже начинает учитывать вероятность последующей коррекции цен в случае деэскалации, о чем ранее заявлял Трамп. В течение дня индекс МосБиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2680 пунктов, считает Чернов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что негативные опасения продолжают реализовываться - индекс МосБиржи опустился в зону поддержки 2600-2620 пунктов. Технически рынок выглядит слабоперепроданным, от поддержки возможен отскок, но вряд ли он перерастет в полноценный подъем - поводов для этого нет. Поэтому увеличивать долю акций в среднесрочных портфелях пока очень рискованно.

Снижаются акции "Норникеля". Бизнес компании сейчас выглядит очень неплохо, но инвесторов пугает возможное изъятие части прибыли эмитента в рамках муссируемого вопроса о взимании налога на сверхприбыль. Нефть Brent остается высокой на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке и торгуется в диапазоне сопротивления $113-115 за баррель. Открывать короткие позиции пока рискованно, поскольку дефицит углеводородов в мире будет толкать цены вверх, а любое очередное ухудшение геополитики в регионе вызовет скачек цен, считает Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может попытаться перейти к восстановлению.

"Сегодня рынок продолжит движение в диапазоне 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи. При этом фактор высоких цен на нефть, а также накопленная перепроданность по ряду бумаг могут способствовать попыткам индекса МосБиржи перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением. Но даже в случае отыгрыша этого уровня преждевременно говорить о возможности слома нисходящей тенденции и переходе рынка к полноценному росту, данная динамика будет укладываться в рамки локальной коррекции", - считает Зварич.

Мировые фондовые площадки

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-1,1% во главе с Dow Jones на фоне усилившихся опасений по поводу нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. В понедельник американские военные сообщили об успешном проходе через пролив двух судов под флагом США.

Однако уже в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что иранские военные запустили две ракеты по американскому патрульному кораблю, проигнорировавшему их предупреждения. По данным СМИ, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты попали в цель, после чего корабль прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. В то же время Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти заявления.

Продолжение войны на Ближнем Востоке будет усиливать риски ускорения инфляции и замедления экономики, ограничивая возможности Федеральной резервной системы по предоставлению четких сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

На заседании в минувшую среду американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений, в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Трое голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), включая Кашкари, поддержали решение по ставке, но высказались против включения в текст итогового заявления "мягкого" сигнала.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2-0,4%).

Биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (День детей в Японии и Корее, выходной по случаю Дня труда в КНР).

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $113,52 за баррель (-0,8% и +5,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $104,21 за баррель (-2,1% и +4,4% накануне).

Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

Накануне сообщалось, что несколько коммерческих судов подверглись ударам. Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.