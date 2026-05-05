Поиск

Внешнеторговый дефицит США в марте вырос на 4,4%, оказался ниже прогноза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в марте повысился на $6,2 млрд (2%), до $320,9 млрд. В том числе экспорт товаров вырос на $6,5 млрд, до $213,5 млрд, экспорт услуг - сократился на $0,3 млрд, до $107,4 млрд.

Объем импорта увеличился на $8,7 млрд (2,3%), до $381,2 млрд. Импорт товаров вырос на $10,6 млрд, до $302,2 млрд, услуг - сократился на $1,9 млрд, до $79 млрд.

Дефицит в торговле товарами в марте повысился на $4,1 млрд, до $88,7 млрд, профицит в торговле услугами увеличился на $1,6 млрд, до $28,4 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Тайванем составил $20,6 млрд, с Вьетнамом - $19,2 млрд, с Мексикой - $16,4 млрд, с Китаем - $14 млрд, с Европейским союзом - $9,2 млрд, с Японией - $4,1 млрд. В торговле с Великобританией был зафиксирован профицит в $6,1 млрд, с Гонконгом - $5,8 млрд.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

ФАС одобрила на равных условиях ходатайства "Росатома" и Шишкарева в рамках процедуры "русской рулетки" в ГК "Дело"

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Brent подорожала до $112,08 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2058 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов