Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1,4 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, что на 9% больше, чем в четвертом квартале 2025 года, говорится в сообщении регулятора.

В том числе выявлено 656 псевдоинвестиционных проектов (с признаками финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций), 472 с признаками нелегальных кредиторов, 257 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ЦБ отмечает, что более 60% "нелегалов" - это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством: финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции.

Организаторы пирамид преимущественно предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка - более 60% (280 проектов).

Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финрынке регулятор направляет в правоохранительные органы. За первый квартал 2026 года по материалам Банка России было возбуждено более 150 административных дел и принято более 200 других мер.

По инициативе ЦБ в первом квартале 2026 года ограничен доступ более чем к 7,4 тыс. интернет-ресурсов (на 30% больше, чем в четвертом квартале 2025 года), которые принадлежали нелегальным участникам финрынка и субъектам с признаками финансовых пирамид.

