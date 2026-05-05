КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу "Дружба", сообщили "Интерфаксу" в КМГ.

"Объемы казахстанской нефти будут перераспределены в направлении КТК и российских портов", - ответили в КМГ на вопрос, на какие направления компания планирует перераспределить транспортировку нефти в связи с приостановкой с мая транзита по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии.

Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. Транспортировка осуществлялась по системе нефтепровода "Дружба".

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что по неофициальным каналам получил информацию о том, что Россия в мае приостанавливает транзит казахстанской нефти по системе "Дружба" в направлении Германии.

Позже в Минэнерго сообщали, что Казахстан в мае 2026 года перенаправит 260 тыс. тонн нефти в балтийский порт Усть-Луга и в систему КТК из-за остановки транзита по "Дружбе".

Известно, что в 2026 году республика планировала отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба". В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию на НПЗ города Шведта составил 2,1 млн тонн. В I квартале 2026 года Казахстан удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

