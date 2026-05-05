Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Группа "Русагро", на значительный пакет акций которой наложен арест в рамках антикоррупционного дела, работает в штатном режиме, сообщает компания.

"Все производственные процессы, поставки, отгрузки и реализация продукции осуществляются без изменений. Выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей, а также расчеты с контрагентами по текущей хозяйственной деятельности разрешены в рамках наложенных мер. Обеспечительные меры не затрагивают повседневную операционную деятельность предприятий группы", - говорится в сообщении.

Работа компании идет в полном соответствии с законодательством. Группа намерена оперативно информировать о значимых изменениях по делу.

Хамовнический суд 5 мая должен рассмотреть по существу иск о передаче государству имущества основных владельцев группы Вадима Мошковича и Максима Басова.

Согласно материалам дела, в ПАО "Группа Русагро" (материнская компания) арест наложен почти на 470 млн акций, принадлежащих Мошковичу, более 795 тысяч акций, принадлежащих его супруге Наталье Быковской, более 69 млн акций Луизы Площанской (супруга бывшего топ-менеджера группы Сергея Трибунского), более 14 млн акций Трибунского, более 72 млн акций Басова. Это 65,4% акций ПАО. Уставный капитал ПАО разделен на 958 749 600 обыкновенных акций номиналом 2,5 рубля каждая.

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.