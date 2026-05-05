Минфин 6 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26235 и 26240 на 343,4 млрд руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 6 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме 223 млрд 137 млн 841 тыс. рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 120 млрд 214 млн 71 тыс. рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 12-го купонного дохода - 16 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 5,9% годовых (1-й купон - 26,02 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 29,42 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 10-го купонного дохода - 12 августа 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

