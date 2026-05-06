Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% вслед за нефтью в начале основной сессии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается, на фоне проседающей нефти (июльский фьючерс на Brent в среду откатился ниже $109 за баррель) в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке дешевеют бумаги отечественных нефтяных компаний, в то время как растут внешние фондовые площадки и металлы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов сократились на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2630,75 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1099,93 пункта (-0,5%); лидерами снижения выступили акции "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составляет 75,3448 руб. (-9,4 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,4%), "ФосАгро" (+1,1%), "Полюса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social во вторник, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Ранее Трамп сообщил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.

Тем временем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Французское коммерческое судно CGM San Antonio накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News. Контейнеровоз в районе восточной части Персидского залива был поражен, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что во вторник получило сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник на брифинге в Белом доме подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что Вашингтон в общении с Тегераном рассчитывает на дипломатию. При этом дипломат назвал американскую блокаду иранских портов "защитной мерой, а не агрессией" в ответ на минирование пролива Ираном.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках наблюдаются покупки, обеспеченные как техническими факторами, так и более низкими ценами на энергоресурсы - у инвесторов сохраняются надежды на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Индексы Мосбиржи и РТС накануне отскочили от локальных минимумов без очевидных фундаментальных сигналов, участники российских торгов продолжают находиться в ожидании геополитических и корпоративных новостей и продолжают следить за динамикой нефтяных цен.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, отскок рынка акций вверх был вызван сообщениями о возможном продлении перемирия в конфликте Россия-Украина на майские праздники. Ранее РФ заявляла о прекращении огня в праздничный период, затем представители Украины допустили продление перемирия при условии ответа со стороны России. Эти заявления усилили ожидания возможного снижения геополитической напряженности и поддержали настроения инвесторов, однако участники рынка сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем откатится в диапазон 2500-2590 пунктов, считает Абрамов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает движения индекса МосБиржи в зоне 2600-2700 пунктов.

Индекс МосБиржи накануне показал локальное восстановление после теста полугодовых минимумов в районе 2590 пунктов. Несмотря на технический выкуп просадки более чем на 2% от локального "дна", ликвидность все еще низкая и нет фундаментальных драйверов для полноценного разворота нисходящего тренда. Текущий импульс во многом обусловлен фиксацией прибыли по коротким позициям, считает эксперт.

"В отсутствие нового негатива со стороны геополитики и при поддержке высоких цен на нефть, а также ввиду сохранения технической перепроданности отдельных бумаг не исключаем попыток теста индексом МосБиржи верхней границы коридора 2600-2700 пунктов. К выбору бумаг на таком рынке относимся консервативно и выбираем крепкие фундаментально бизнесы и бумаги с хорошим дивидендным потенциалом (Сбер, ВТБ, "Транснефть", "префы" "Сургутнефтегаза")", - считает Крылова.

Зарубежные рынки акций

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1%, при этом обновили максимумы S&P500 (+0,8%) и Nasdaq (+1%). Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на сохранение напряженности в регионе, где Иран ранее атаковал ОАЭ.

Вместе с тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Минторга. Размер экспорта составил рекордные $320,9 млрд. Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита в марте до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

Вашингтон стремится сократить внешнеторговый дефицит, и в прошлую пятницу Трамп заявил, что повысит размер импортных пошлин для Евросоюза.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня конституции, австралийский индекс ASX вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi подскочил на 6,5% и обновил максимум, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,7%).

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле ускорились до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в предыдущий месяц, сообщило статуправление страны. Это максимальный подъем с июля 2024 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают сползать вниз, в центре внимания участников остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $108,66 за баррель (-1,1% и -4% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $101,06 за баррель (-1,2% и -3,9% накануне).

Заявление Трампа о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном и приостановка проекта "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив были восприняты как сигнал к возможной деэскалации.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 мск.