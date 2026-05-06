"Русагротранс" сообщил, что РФ в апреле экспортировала 3,95 млн т пшеницы

Это в 1,65 раза больше, чем в апреле 2025 года, отметили в аналитическом центре

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - РФ в апреле, по предварительным данным, экспортировала 3,95 млн тонн пшеницы, в мае отгрузки могут снизиться почти до 2,5 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Апрельский экспорт оказался в 1,65 раза выше, чем в апреле 2025 года (2,39 млн тонн).

"Экспорт пшеницы в мае оценивается на уровне около 2,5 млн тонн на фоне сезонного снижения спроса со стороны импортеров и переориентации закупок на новый урожай", - уточнили в центре. Тем не менее, этот показатель на 19% выше, чем экспорт пшеницы в мае 2025 года, составивший 2,1 млн тонн.

Комментируя ход посевной кампании, аналитики заявили, что отставание сева яровых культур может сократиться благодаря сухой погоде в ближайшую неделю в Центральном и Приволжском федеральных округах. Но на следующей неделе осадки могут возобновиться, прогнозируют они.

Как сообщалось, в текущем сезоне (июль 2025 - июнь 2026 гг.) центр прогнозирует экспорт пшеницы из РФ почти в 45,5 млн тонн. С июля 2025 года по март 2026 года экспорт составил 37,76 млн тонн, что на 1,45 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2024/25 сезона, но на 3,16 млн тонн ниже рекордного 2023/24 сезона.