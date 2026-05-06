В США запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 мая, уменьшились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,29 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 648 тысяч баррелей после уменьшения на 796 тысяч баррелей неделей ранее.