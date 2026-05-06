Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2632,5 пункта (-0,5%, днем индекс опускался до 2612,46 пункта), индекс РТС - 1102,42 пункта (-0,3%). Лидерами снижения выступили бумаги "Совкомфлота" (-2,4%) и нефтегазовых компаний во главе с "Роснефтью" (-2,2%), выросли акции "Полюса" (+5,1%), "АЛРОСА" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составил 75,2246 руб. (-12,02 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
