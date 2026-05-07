В России продажи водки в январе-апреле увеличились на 2,3%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в январе-апреле 2026 года составила 23,4 млн декалитров (дал), что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа ликероводочных изделий выросла на 14,6%, до 6,5 млн дал. Продажи коньяка снизились на 1%, до 4,1 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 38,3 млн дал, что на 3,6% больше прошлогоднего.

Продажи виноградных вин снизились на 1,9%, до 17,2 млн дал, игристых - выросли на 4,4%, до 6,7 млн дал. Реализация ликерных вин упала на 4,3%, до 390,9 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 39,4%, до 613,3 тысячи дал.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 2,4 раза, до 273,3 тысячи дал.

Всего в январе-апреле было продано 64,1 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,8% больше, чем годом ранее.

Продажа напитков брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-апреле выросла на 0,1%, до 210,5 млн дал. В частности, пива было продано 179,2 млн дал (на уровне прошлого года), пивных напитков - 26,7 млн дал (на 2,8% меньше).

Сидра, пуаре и медовухи реализовано 4,6 млн дал (на 27% больше). В том числе продажи сидра выросли на 31,5%, до 3,7 млн дал, медовухи - на 14,9%, до 913,9 тыс. дал, пуаре - снизились на 31,4%, до 38,2 тыс. дал.

В результате розничная продажа всей алкогольной продукции за четыре месяца выросла на 0,3%, до 274,6 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль поясняет, что приведенные данные учитывают и импортную продукцию.