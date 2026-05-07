ЦБ Норвегии внезапно повысил ставку впервые с 2023 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии (Norges Bank) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых.

Подъем ставки стал первым с 2023 года. Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

"Инфляция сейчас слишком высока, и существуют риски ее дальнейшего ускорения в будущем, - заявил регулятор. - Руководство посчитало, что более высокая ключевая ставка нужна для возврата инфляции к целевому уровню в обозримом будущем".

Норвежский ЦБ начал цикл смягчения политики в июне прошлого года и вновь снизил ставку в сентябре. В декабре регулятор говорил, что ставка будет уменьшена один или два раза в 2026 году.

Норвежская крона дорожает в паре с долларом США на 0,7%, до 9,2364 кроны/$1.