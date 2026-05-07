Поиск

ЦБ Норвегии внезапно повысил ставку впервые с 2023 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии (Norges Bank) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых.

Подъем ставки стал первым с 2023 года. Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

"Инфляция сейчас слишком высока, и существуют риски ее дальнейшего ускорения в будущем, - заявил регулятор. - Руководство посчитало, что более высокая ключевая ставка нужна для возврата инфляции к целевому уровню в обозримом будущем".

Норвежский ЦБ начал цикл смягчения политики в июне прошлого года и вновь снизил ставку в сентябре. В декабре регулятор говорил, что ставка будет уменьшена один или два раза в 2026 году.

Норвежская крона дорожает в паре с долларом США на 0,7%, до 9,2364 кроны/$1.

Норвегия Norges Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

В России производство вина в январе-апреля сократилось на 14,5%

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года

Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

 Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов