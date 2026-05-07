Samsung прекращает продажи телевизоров и бытовой техники в Китае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics прекращает продажи телевизоров и бытовой техники в Китае, пишет The Wall Street Journal.

"Компания приложит все усилия для минимизации последствий этого решения для покупателей и рассматривает различные меры поддержки для бизнес-партнеров", - цитирует газета заявление технологического гиганта.

Решение о прекращении продаж некоторых видов потребительской электроники в КНР принято на фоне усиления конкуренции на местном рынке и быстрого изменения деловой среды, отмечает Samsung.

Меры непосредственно затрагивают реализацию телевизоров и другой бытовой электроники, стиральных машин и холодильников, при этом компания продолжит продавать в стране смартфоны и компьютерные чипы, а ее завод в китайском Сучжоу - выпускать бытовую технику в прежнем режиме.

В прошлом году сегмент телевизоров и бытовой техники Samsung получил операционный убыток в размере 200 млрд южнокорейских вон ($138,4 млн), а в понедельник компания сообщила о первой более чем за два года смене руководителя бизнеса по производству телевизоров.

В декабре Samsung ненадолго уступила многолетнее лидерство на мировом рынке телевизоров китайской TCL, выяснила аналитическая компания Counterpoint. Японская Sony в январе объявила о заключении стратегического партнерства с TCL и передаче своего сегмента телевизоров совместному предприятию под контролем китайской компании.

По данным AVC Revo, доля Samsung на китайском рынке потребительской электроники значительно снизилась. На начало апреля компания занимала всего 3,62% местного офлайн-рынка цветных телевизоров, 0,41% рынка холодильников и 0,38% рынка стиральных машин. Между тем общая доля китайских брендов на рынке телевизоров превышала 90%, на рынке бытовой техники - 60%, пишет China Daily.