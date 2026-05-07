Японские власти могли потратить около $30 млрд на валютные интервенции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство Японии, вероятно, направило порядка 4,68 трлн иен ($30 млрд) на интервенции на валютном рынке с целью поддержки курса иены, показывают подсчеты Bloomberg, сделанные на основе данных о резервах ЦБ и прогнозов брокерских компаний.

Данные не позволяют оценить, в какой конкретный день с конца прошлой недели власти покупали нацвалюту, или же речь идет о нескольких интервенциях. Инвесторы отмечают, что резкое укрепление иены в среду могло свидетельствовать о необычной активности на валютном рынке.

В конце апреля власти уже проводили интервенцию объемом около $34,5 млрд, следует из аналогичных данных. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что у властей есть возможность провести еще около 30 интервенций подобного масштаба, однако, скорее всего, они будут действовать точечно для максимального эффекта.

За последние годы правительство Японии неоднократно предпринимало меры для поддержки нацвалюты, когда она приближалась к психологической отметке в 160 иен за $1.

Заместитель министра финансов страны Ацуси Мимура в четверг заявил, что власти готовы к активным действиям, поскольку на рынке по-прежнему наблюдаются спекулятивные сделки. Комментировать укрепление иены в среду он не стал.

В четверг иена торгуется по 156,37 за $1. Накануне курс поднимался до максимальных за 10 недель 155,04 иены за $1.

Goldman Sachs Япония Ацуси Мимура Минфин Минфина РФ
