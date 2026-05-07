McDonald's в I квартале увеличил выручку на 9%, лучше прогноза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, в первом квартале 2026 года увеличила чистую прибыль на 6%, выручку - на 9%, сказано в ее отчетности.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,98 млрд, или $2,78 в расчете на акцию, против $1,87 млрд, или $2,6 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $2,83 с $2,67 на бумагу.

Выручка выросла до $6,52 млрд против $5,96 млрд годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,74 на акцию при выручке в $6,47 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в минувшем квартале выросли на 3,8% (консенсус StreetAccount - подъем на 3,7%). В том числе в США показатель увеличился на 3,9%, что прежде всего было обусловлено повышением средней суммы чека.