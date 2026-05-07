Путин назвал очень хорошим результатом рост у "Ростеха" объема гражданской продукции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал очень хорошим результатом госкорпорации "Ростех" рост объемов производства гражданской продукции в условиях проведения специальной военной операции.

"Это очень хороший результат - в условиях СВО рост объемов производства гражданской продукции", - сказал Путин в четверг на встрече с главой корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Чемезов сообщил главе государства, что у "Ростеха" выросла выручка по гражданской продукции и составила 1 трлн 120 млрд рублей.

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

