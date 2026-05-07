Emirates Group получила рекордную годовую доналоговую прибыль

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Emirates Group, владелец авиакомпании Emirates Airline, увеличила доналоговую прибыль и выручку в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, несмотря на отмены рейсов из-за военных действий в Иране в последний месяц ее фингода. Об этом сказано в пресс-релизе группы.

Годовая доналоговая прибыль Emirates Group выросла на 7% и составила рекордные $6,6 млрд.

Выручка группы за минувший фингод повысилась на 3% и составила $41 млрд, что также является новым рекордом.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.

Доналоговая прибыль непосредственно Emirates Airline в прошлом фингоду составила $6,2 млрд, выручка - $35,7 млрд. За прошлый фингод авиакомпания перевезла 53,2 млн пассажиров, на 1% меньше, чем годом ранее. Загруженность рейсов снизилась до 78,4% с 78,9% год назад.