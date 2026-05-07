ЦБ РФ видит некоторый рост реструктуризаций кредитов в марте-апреле

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает некоторый рост реструктуризаций в марте-апреле по кредитам с повышенными рисками, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

В целом, по оценке ЦБ, значимого ухудшения качества кредитного портфеля не наблюдалось. У отдельных заемщиков росла долговая нагрузка на фоне снижения выручки из-за менее благоприятной рыночной конъюнктуры.

Одновременно в некоторых сегментах обрабатывающей промышленности и добычи наблюдался рост доли просроченной дебиторской задолженности. При этом он произошел у ограниченного числа компаний.

"В первом квартале 2026 года доля проблемных корпоративных кредитов увеличилась незначительно. В марте-апреле отмечался некоторый рост реструктуризаций. Их основная часть приходилась на заемщиков, по которым банки ранее уже отмечали повышенные кредитные риски", - говорится в резюме.

Значительная часть решений о реструктуризации была связана с ожиданиями восстановления финансового положения заемщиков. В целом компании сохраняли финансовую устойчивость, а банковский сектор - достаточный запас капитала для покрытия кредитных рисков.

Смягчение денежно-кредитной политики постепенно улучшает условия обслуживания долга, в том числе учитывая высокую долю корпоративных кредитов с плавающими ставками, указывает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
