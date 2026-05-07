ЦБ считает, что динамика расходов в I кв. повышает вероятность меньшего дезинфляционного эффекта от бюджетной политики

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Высокий уровень дефицита и рекордные расходы федерального бюджета в первом квартале могут привести к большему бюджетному импульсу по итогам 2026 года, что повышает вероятность меньшего, чем ожидалось, дезинфляционного эффекта от бюджетной политики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

Совет директоров Банка России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. При этом в своем заявлении регулятор усилил фокус на риски для денежно-кредитной политики со стороны бюджета. В первом абзаце заявления регулятор отметил сохранение существенной неопределенности "со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики". До сих пор ЦБ не поднимал так высоко фактор бюджета, ограничиваясь вариациями традиционной фразы в конце заявления о том, что регулятор исходит из объявленных параметров бюджетной политики, а в случае изменения ее параметров может потребоваться корректировка ДКП (она присутствовала и в этот раз).

"Дефицит федерального бюджета в первом квартале 2026 года сложился высоким на фоне рекордного исполнения расходов. Участники отметили, что такая динамика расходов может быть сигналом большего, чем заложено в базовом сценарии, бюджетного импульса по итогам года. Подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда активное авансирование расходов в начале года приводило к более высокой траектории бюджетных расходов по году в целом. Это повышает вероятность того, что бюджетная политика в 2026 году может не дать ожидаемого дезинфляционного эффекта", - говорится в резюме по ставке.

"Более мягкая бюджетная политика может привести к более высокому внутреннему спросу и усилить инфляционное давление. Дополнительным проинфляционным фактором со стороны бюджета может стать расширение программ льготного кредитования, которое будет ослаблять сдерживающее влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос", - отмечается также в документе.

При этом участники обсуждения, которые предлагали снизить ставку, отмечали, что несмотря на сохраняющиеся проинфляционные риски со стороны бюджетной политики, пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, хотя и сократилось. "Даже при более высоком бюджетном импульсе накопленная жесткость денежно-кредитных условий позволяет продолжить смягчение политики", - говорится в резюме.

Федеральный бюджет в первом квартале 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-марте прошлого года он составлял 1,960 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Минфин пояснял, что высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов. Расходы в январе-марте выросли год к году на 17% - до 12,885 трлн рублей. В целом на 2026 год запланированы доходы в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

При этом Минфин предложил весной не вносить поправки в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, уточнив его параметры в рамках полномочий правительства.

"Весной мы обойдемся без поправок, но мы обратимся в парламент за разрешением уточнить отдельные параметры бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов.