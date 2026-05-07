Число увольнений в компаниях США в январе-апреле упало вдвое

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Работающие в США компании в январе-апреле объявили о сокращении вдвое меньше количества рабочих мест, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Работодатели анонсировали увольнения 300,75 тыс. сотрудников против 602,49 тыс. годом ранее.

В том числе в апреле число увольнений снизилось на 21% г/г до 83,39 тыс. человек. Однако относительно марта оно подскочило на 38%.

"Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях", - заявил эксперт по вопросам труда Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер, добавив, что в качестве причин часто называется повышение расходов на ИИ и инновации.

В январе-апреле техкомпании анонсировали увольнения 85,41 тыс. сотрудников, что на 33% выше прошлогоднего показателя. Это худшее начало года в данной отрасли с 2023 года.

Фармацевтические компании уволили в этом году 7,44 тыс. человек (рост в 6 раз), химические - 4,98 тыс. (повышение в 2,7 раза).

При этом в апреле работающие в США компании объявили о планах увеличить штат на 10,05 тыс. сотрудников, что на 38% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В январе-апреле показатель составил 60,947 тыс., снизившись на 13%.