ЦБ при сохранении прогноза по инфляции на 2026 год закладывал годовой ИПЦ на конец июня в 5,9%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Банк России при сохранении в апреле прогноза по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% закладывал годовой показатель по итогам июня на уровне 5,9%. Это следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу регулятора.

ЦБ прогнозирует инфляцию во II квартале с сезонной корректировкой в аннуализированном выражении на уровне 4,9% против 8,7% в I квартале.

Годовая инфляция в РФ на 4 мая, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,6% с 5,72% на 27 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Инфляция в годовом выражении по итогам I квартала 2026 года составила 5,9%, оказавшись ниже февральского прогноза ЦБ (6,3%), отмечается в комментарии регулятора. Это связано с более слабым внутренним спросом и более низкими темпами роста цен на ряд волатильных компонентов, чем ожидалось в февральском прогнозе.

Ускорение инфляции в России в I квартале носило разовый характер, в этот период было реализовано основное влияние от повышения НДС, тарифов и сборов, признаков существенных вторичных эффектов от этих факторов не наблюдалось, говорится в резюме ключевой ставки ЦБ по итогам апрельского заседания совета директоров. Участники обсуждения согласились, что вклад повышения НДС в годовой рост цен составил около 1 процентного пункта.

Банк России считает, что устойчивая инфляция вернется к целевым 4% во втором полугодии 2026 года, годовой показатель к этому уровню - в 2027 году.