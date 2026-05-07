Поиск

Акционеры "Полюса" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на акцию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 мая.

В общей сложности, по подсчетам, "Полюс" направит на выплаты около 54 млрд рублей. Дивиденды, поясняет компания, рассчитаны как 30% EBITDA за IV квартал 2025 года (без учета квазиказначейских бумаг), что соответствует дивполитике.

Ранее "Полюс" выплатил за первое полугодие 2025 года 70,85 рубля на акцию, за III квартал - еще 36 рублей на акцию.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Центробанк при осторожном снижении ставки учел возросшую неопределенность и риски

ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

 ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов