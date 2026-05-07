Акционеры "Полюса" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на акцию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 мая.

В общей сложности, по подсчетам, "Полюс" направит на выплаты около 54 млрд рублей. Дивиденды, поясняет компания, рассчитаны как 30% EBITDA за IV квартал 2025 года (без учета квазиказначейских бумаг), что соответствует дивполитике.

Ранее "Полюс" выплатил за первое полугодие 2025 года 70,85 рубля на акцию, за III квартал - еще 36 рублей на акцию.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.