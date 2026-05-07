Brent подешевела почти на 4%, до $97,29 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нефть теряет около 4% в четверг благодаря надеждам на прогресс в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 по московскому времени составила $97,29 за баррель, что на $3,98 (3,93%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,7 (3,89%), до $91,38 за баррель.

СМИ сообщают, что стороны близки к заключению временного соглашения, которое позволит остановить вооруженный конфликт и перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив.

Вашингтон уже передал Ирану одностраничный протокол о намерениях, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что Иран даст ответ на этот документ в ближайшие дни.

Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что стороны достигли понимания в вопросе постепенного снятия как американской, так и иранской блокады Ормузского пролива. Тем временем израильский Channel 12 сообщил, что Иран согласился передать 60% своих запасов обогащенного урана третьей стране.

Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

"Подтверждение достижения соглашения, вероятно, быстро вернет цену Brent в диапазон $80-90 за баррель, - отмечает аналитик SEB Оле Хвалбе. - Срыв переговоров или разворот позиции Трампа в сторону новых ударов по Ирану приведет к немедленному скачку цены выше $120 за баррель".