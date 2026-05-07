ЦБ отметил увеличение финансовых потоков в апреле из-за роста цен на экспортные товары

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в апреле выросли в основном из-за увеличения цен на российские экспортные товары, прежде всего энергетические, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле увеличился на 9,1% относительно среднего уровня I квартала 2026 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления финансовые потоки за месяц снизились на 1,3%.

Входящие платежи в отраслях внешнего спроса в апреле выросли на 35,1% после снижения в I квартале 2026 года. Мартовский всплеск экспортных цен стал сказываться с лагом на финансовых потоках в начале II квартала, отмечает ЦБ.

В отраслях потребительского спроса поступления снизились в апреле на 1,2%, государственного спроса - уменьшились на 6,3%, инвестиционного спроса - выросли на 3,7%, промежуточного спроса - увеличились на 13,2%.