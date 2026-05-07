Поиск

ЦБ отметил увеличение финансовых потоков в апреле из-за роста цен на экспортные товары

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в апреле выросли в основном из-за увеличения цен на российские экспортные товары, прежде всего энергетические, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле увеличился на 9,1% относительно среднего уровня I квартала 2026 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления финансовые потоки за месяц снизились на 1,3%.

Входящие платежи в отраслях внешнего спроса в апреле выросли на 35,1% после снижения в I квартале 2026 года. Мартовский всплеск экспортных цен стал сказываться с лагом на финансовых потоках в начале II квартала, отмечает ЦБ.

В отраслях потребительского спроса поступления снизились в апреле на 1,2%, государственного спроса - уменьшились на 6,3%, инвестиционного спроса - выросли на 3,7%, промежуточного спроса - увеличились на 13,2%.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Центробанк при осторожном снижении ставки учел возросшую неопределенность и риски

ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

 ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов