ЦБ отметил снижение во II полугодии 2025 г. числа заемщиков по кредитам наличными на 1,4 млн человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Количество заемщиков по кредитам наличными во втором полугодии 2025 года сократилось на 1,4 млн человек, до 18,3 млн заемщиков. Об этом говорится материале ЦБ РФ о тенденциях в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй (БКИ).

Число пользователей кредитных карт также снизилось и составило 28 млн человек на 1 января 2026 года (-0,6 млн человек за 6 месяцев). Между тем количество заемщиков с автокредитами продолжило расти и впервые превысило 3 млн человек.

Число граждан, имеющих только ипотечный кредит, выросло во втором полугодии 2025 года до 4,5 млн человек (+0,1 млн человек). Количество заемщиков, которые, помимо ипотеки, имеют хотя бы один автокредит, увеличилось на 75 тыс. человек (+12,5%). ЦБ при этом отмечает, что банки стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым на момент плановой выплаты кредита будет 70-75 лет (19% выдач). При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте свыше 60 лет выросла за полгода на 5 п.п. и составила 65% от общего объема выдач.

В третьем квартале 2025 года средняя сумма выданных кредитов наличными впервые с первого квартала 2022 года превысила 200 тыс. рублей.

Сильнее всего снизилось количество заемщиков, имеющих только банковские кредиты (-0,9 млн человек за полгода). Совокупная задолженность заемщиков, имеющих хотя бы один микрозаем, остается стабильной на протяжении последних 6 месяцев – 5,9 трлн рублей.

Прирост задолженности по розничным кредитам во втором полугодии 2025 года пришелся на заемщиков, которые имеют только банковские кредиты: +0,9 трлн рублей за полгода.

Количество заемщиков с микрозаймами сократилось на 0,2 млн человек (-2%).

Количество заемщиков с тремя кредитами и более во втором полугодии 2026 года снизилось на 0,6 млн человек и составило 11,3 млн человек.