Новак заявил, что графики компенсаций для нарушителей сделки ОПЕК+ в мае не изменятся

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Графики компенсаций для стран, допустивших сверхдобычу в рамках сделки ОПЕК+, в мае не изменятся, рост квот поможет им ускорить исполнение обязательств, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сроки компенсации никто не менял, графики не менялись. Мы обсуждали только увеличение квот, что в свою очередь дает возможность ускорить компенсацию тем странам, которые должны компенсировать излишние объемы, которые были добыты ими в предыдущий период", - сказал он.

На сегодняшний день в рамках сделки ОПЕК+ остаются только две страны, для которых действуют графики компенсаций: Казахстану необходимо снизить добычу нефти относительно разрешенного уровня на 879 тыс. б/с и в мае, и в июне; Оману - на 16 тыс. б/с в текущем месяц и 20 тыс. б/с - в следующем.

С учетом данных объемов общая квота ОПЕК+ на май составляет 34,559 млн б/с, на июнь - 34,744 млн б/с. Впрочем, пока продолжается ближневосточный конфликт, объемы добычи многих стран Персидского залива остаются сниженными.

В частности, в марте, по данным ОПЕК, страны ОПЕК снизили добычу на 7,7 млн б/с из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате Ирак "обнулил" всю недосокращенную с 2024 года добычу, которую должен был компенсировать до июля 2026 года.

В то же время Казахстан в марте вместо снижения снова нарастил добычу - на 250 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с, превысив разрешенный уровень почти в два раза.

