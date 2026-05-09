Новак сообщил о выстраивании логистики экспорта нефтепродуктов в Лаос через Вьетнам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов в Лаос через Вьетнам, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Лаоская сторона обратилась с просьбой поставить нефтепродукты. Мы сейчас этим занимаемся. Непростая логистика - через Вьетнам. Но это возможно. В ближайшие месяцы, я думаю, эта поставка будет осуществлена. Представители российской нефтяной компании до конца месяца выедут во Вьетнам для того, чтобы посмотреть реальные возможности обеспечения логистики и поставки потом в Лаос", - сказал Новак.

Он отметил, что в перспективе РФ может и увеличить объемы экспорта нефтепродуктов в Лаос, если данный маршрут окажется выгодным для всех сторон.

1лс нр ан