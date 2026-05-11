Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в I кв. на 25%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 25% в условиях роста цен на нефть из-за ближневосточного конфликта.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в январе-марте составила $32,54 млрд по сравнению с $26 млрд за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка Saudi Aramco повысилась на 12%, до $124,6 млрд, благодаря повышению цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на снижение объемов продаж. Средняя цена реализации нефти в первом квартале составила $76,9 за баррель против $76,3 за баррель годом ранее и $64,1 за баррель в четвертом квартале 2025 года.

Военный конфликт на Ближнем Востоке вынудил Саудовскую Аравию перенаправить часть поставок нефти из Персидского залива к экспортным портам на Красном море по нефтепроводу "Восток-Запад". В первом квартале этот нефтепровод вышел на полную мощность - 7 млн баррелей в сутки, отмечается в пресс-релизе.

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в январе-марте составила 12,614 млн баррелей нефтяного эквивалента (12,305 млн бнэ/с годом ранее), в том числе ЖУВ - 10,561 млн бнэ/с (10,3 млн бнэ/с).

Капиталовложения Saudi Aramco в прошедшем квартале составили $12,1 млрд.

Компания направит на выплату дивидендов $21,9 млрд по итогам первого квартала - на 3,5% больше, чем годом ранее.

Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что нефтяной рынок потерял порядка 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца из-за ближневосточного конфликта. Он предупредил, что в случае затягивания текущей ситуации более чем на несколько недель нормализации рынка ранее 2027 года ждать не стоит.

"Если торговые потоки через Ормузский пролив восстановятся сегодня, потребуется несколько месяцев для ребалансировки нефтяного рынка, - сказал Насер. - Однако если торговля и судоходство будут ограничены еще более чем на несколько недель, нарушения поставок сохранятся, и нормализация рынка произойдет лишь в 2027 году".

