Bloomberg сообщило, что ЕЦБ повысит ставки дважды в этом году

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит основные процентные ставки дважды в этом году на 25 базисных пунктов (б.п.) каждый раз, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg эксперты.

Военный конфликт на Ближнем Востоке способствует усилению инфляции в еврозоне. Рост потребительских цен в регионе в апреле ускорился до 3% с 2,6% месяцем ранее.

ЕЦБ не стал менять ставки на заседании 30 апреля. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg в период с 4 по 7 мая, предполагает, что регулятор поднимет ставки в июне и в сентябре текущего года. Эксперты в среднем прогнозируют инфляцию в еврозоне на уровне 2,9% в этом году и ожидают ее замедления до 2,1% в 2027 году и до 2% в 2028 году.

Аналитики полагают, что ЕЦБ может вновь опустить ставки в марте следующего года, поскольку ситуация в экономике еврозоны ухудшится. Средний прогноз экспертов для темпов роста ВВП на 2026 год составляет 0,8%, на 2027 год - 1,3%, на 2028 год - 1,5%.