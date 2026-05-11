Bloomberg сообщило, что поставки саудовской нефти в КНР в июне упадут на 30-35% относительно мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай в июне сократится до 13-14 млн баррелей с примерно 20 млн баррелей в мае, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров, которых уведомила госкомпания Saudi Aramco.

Майские поставки уже сократились по сравнению с обычным уровнем, отмечает агентство. До начала военных действий в Иране Саудовская Аравия поставляла в Китай 40-50 млн баррелей в месяц.

По словам трейдеров, из-за закрытия Ормузского пролива вся саудовская нефть, поставляемая в Китай, будет отгружена с терминала Yanbu в Красном море.